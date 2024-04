Acira traz questionamentos sobre a alíquota do ICMS de vinhos finos

A Associação Comercial de Andradas – Acira encaminhou ofício para secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas – Fernando Passalio de Avelar. O questionamento é sobre a alíquota do ICMS para vinhos finos produzidos no município. Em Minas está em 27%.