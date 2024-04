Andradas registrou o sétimo óbito com suspeita de Dengue

Nesta quinta-feira, 18 de abril, a Secretaria de Saúde de Andradas registrou o 𝙨𝙚́𝙩𝙞𝙢𝙤 𝙤́𝙗𝙞𝙩𝙤 com suspeita de Dengue. Trata-se de uma idosa de 77 anos, com comorbidades, que residia num dos bairros com alta infestação de focos de transmissão da doença. Desse total de óbitos, 2 já foram confirmados como positivos para a doença e 5 seguem em investigação.