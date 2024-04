Foi aprovado o projeto de lei que institui a meia entrada dos professores em eventos culturais

Na última terça-feira (16), a Câmara Municipal de Andradas realizou mais uma Sessão Ordinária de grande importância, com a participação dos representantes do legislativo municipal. Foi aprovado o projeto de lei apresentado pelo vereador Vinicius Teixeira que institui a meia entrada dos professores em eventos culturais do município, com emenda do presidente Luiz Benedito Raimundo —com exceção dos eventos organizados pelas entidades da cidade.

𝑨𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒏𝒉𝒆 𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒕𝒂𝒍𝒉𝒆𝒔 𝒏𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂. 𝐎𝐮𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐚̃𝐨:

– Aprovação unânime do Projeto de Lei Ordinária pelo Executivo nº 7 de 2024, que autoriza o município a contratar operações de crédito com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG. Essa iniciativa visa impulsionar projetos para o crescimento de Andradas. – Leitura e envio para análise das comissões do Projeto de Lei Ordinária pelo Executivo nº 8 de 2024, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025.

– Aprovação unânime do Projeto de Lei Ordinária pelo Executivo nº 23 de 2023, que altera a Lei que institui o Dia Municipal de Conscientização do Autismo em Andradas, além de outros projetos importantes para a comunidade.

A próxima sessão está agendada para o dia 30 de abril, a partir das 19h. A população pode acompanhar presencialmente ou por meio da transmissão ao vivo pelos canais de YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Andradas.

𝘊𝘰𝘮 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤̧𝘰̃𝘦𝘴 𝘥𝘢 𝘈𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦 𝘐𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘴𝘢 – 𝘊𝘢̂𝘮𝘢𝘳𝘢 𝘔𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘭