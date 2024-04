Na manhã desta segunda-feira (22) os bombeiros foram acionados para combater um incêndio em um veículo nas proximidades do Posto RT Laranjeiras, na BR 459 em Poços de Caldas.

Segundo relatos do condutor as chamas iniciaram após o abastecimento da Kombi. Foi realizado rescaldo em todo veículo, eliminando por completo o risco de reignição e abaixando a temperatura em partes quentes. As chamas também foram extintas com o uso de extintores. Ninguém ficou ferido.

Foto e informações: Bombeiros