Pesquisa do IF Sul de Minas identifica espécies exclusivas em áreas da Alcoa

A Alcoa Poços de Caldas e o Instituto Federal Sul de Minas, Campus de Poços de Caldas (MG), concluíram mais uma parceria para pesquisas ambientais. Desta vez, a companhia disponibilizou uma área de vegetação nativa na Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Morro das Árvores para estudos do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado “Levantamento florístico de três áreas de Campo de Altitude no município de Poços de Caldas (MG)”, da aluna Mariana Bertozzi, do Curso de Licenciatura em Geografia, sob orientação do professor Amilcar Saporetti Júnior. Além da propriedade da Alcoa também foram estudadas áreas do Parque Vivaldi de Leite Ribeiro e na Serra de São Domingos. Trata-se do desdobramento do projeto “Ecologia da Vegetação de Campos de Altitude no Planalto de Poços de Caldas, MG”, EDITAL Nº11/2021/GAB/PCS-DG/PCS/IFSULDEMINAS.

O estudo permitiu ampliar o conhecimento sobre a composição da flora da região, além de subsidiar estudos e estratégias de conservação e preservação. A pesquisadora relata que, apesar de ser a menor área, em tamanho em relação às outras duas estudadas, a área da Alcoa apresentou espécies exclusivas da flora. “Ao todo, encontramos 118 espécies de plantas nos três espaços estudados. Na área da RPPN da Alcoa amostramos 46, sendo que 31 espécies só aparecem nesta localidade”, diz Mariana.

Para o professor Amilcar, os dados demonstram a consistência do trabalho de conservação da biodiversidade local realizado pela empresa. “Apesar da proximidade da atividade minerária, a região apresenta espécies variadas e até exclusivas, o que permite uma série de consequências positivas, como a possibilidade de descoberta de espécies importantes para restauração ambiental e fármacos, por exemplo, além da preservação e conservação ambiental”.

É importante reforçar que esta não é a primeira parceria entre a Alcoa Poços de Caldas e o IF Sul de Minas, que já desenvolvem de forma conjunta pesquisas RPPN Morro das Árvores para os trabalhos “Monitoramento das fitocenoses remanescentes de Mata Atlântica em propriedade da Alcoa” sob coordenação do professor, e “Implantação de corredores ecológicos em Poços de Caldas e região”, com o levantamento da flora também a ser coordenado pelo pesquisador.

“Parcerias como esta são de extrema importância não só para as instituições envolvidas, mas também para o meio acadêmico e para a sociedade, uma vez que a preservação do meio ambiente e a garantia da biodiversidade têm impactos positivos para todos”, conclui Brígida Costa, engenheira Ambiental da Alcoa Poços de Caldas.

Sobre o Parque Ambiental

Desde a sua inauguração em 1993, o Parque Ambiental recebeu mais de 108 mil visitantes. No ano de 2023, contou com mais de 2.000 visitantes e doou mais de 27 mil mudas à comunidade, todas cultivadas em seu viveiro de Mudas. O espaço está localizado em uma das duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) estabelecidas e mantidas pela unidade: a RPPN Retiro Branco, onde o parque está situado, e a RPPN Morro das Árvores. Monitoramentos dessas áreas ao longo dos anos identificaram mais de 250 espécies de flora e resultados que indicam a manutenção da biodiversidade na região.

