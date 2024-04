Corte do Bem – Voluntários doam cabelos para pacientes com câncer

Uma ação para ajudar pacientes com câncer a terem melhor qualidade de vida. A cabeleira Nice Lima realizou em Andradas o evento “Corte do Bem” e arrecadou fios de cabelo para a confecção de perucas. As doações foram levadas para o Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico.