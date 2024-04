Festival “Cozinhas de Minas” acontece em Andradas no mês de junho

Em junho, Andradas será o palco do Festival “Cozinhas de Minas”. O evento gastronômico deve reunir as peculiaridades da culinária mineira, atraindo centenas de turistas, visitantes e especialistas do assunto.

A novidade foi anunciada durante a Assembleia Geral do Circuito Turístico Caminhos Gerais, que aconteceu em Santa Rita de Caldas, no último dia 05 de abril. Além disso, também foram discutidos e aprovados os seguintes temas: a análise e aprovação das contas referentes ao ano de 2023, a eleição e posse dos cargos vagos do Conselho Diretor, e a entrega dos Certificados da Regionalização do Turismo de Minas Gerais.

COMISSÃO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Outro assunto abordado durante a reunião foi a proposta de criação da Comissão de Internacionalização do Circuito, devido à crescente demanda por produtos turísticos provenientes de países como Portugal, França e Estados Unidos, impulsionando a necessidade de uma estrutura administrativa capaz de compreender e dialogar com essas novas realidades internacionais.

A Comissão será presidida pela Gerente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Cultura de Andradas, Bianca Martinelli, que também será composta por profissionais qualificados e representantes das prefeituras associadas.

Além de buscar parcerias e cooperações técnicas com entidades e parceiros internacionais, a Comissão terá como atribuições o estabelecimento de estratégias para o planejamento territorial e a estruturação de produtos e experiências turísticas, visando atrair turistas de todo o mundo para os encantos dos Caminhos Gerais.

Fotos e informações: ASCOM – Prefeitura de Andradas