Premiação do Campeonato de Asa Delta vai movimentar Pico do Gavião

O Pico do Gavião está movimentado com as competições de Asa Delta. Neste Sábado, 27 de abril, acontece a cerimônia de premiação do Campeonato Brasileiro. Além dos atrativos no céu, em terra a diversão também vai ser garantida.

A partir das 16 horas, no Pouso Sul, tem evento especial com gastronomia, chopp e música ao vivo com Jam Makers. Nesse período também será possível apreciar a chegada dos pilotos.

Vale a pena aproveitar com a família, apreciar as belas paisagens e passar momentos diferentes no final de semana.

𝙎𝙤𝙗𝙧𝙚 𝙤 𝘿𝙪𝙤 𝙅𝙖𝙢 𝙈𝙖𝙠𝙚𝙧𝙨

O Duo Jam Makers é formado por Patrícia Zanetti na gaita, Luiz Fernando Aliende (violão, guitarra e vocal)

Patricia Zanetti – Começou a tocar na banda JAM MAKERS em janeiro de 2016, ano em que foi criada.Antes disso já desenvolvia seu trabalho com a gaita tocando em festas e casas noturnas,bares,etc… com Luiz Aliende (Voz, guitarra e violão) com essas experiências foi desenvolvendo sua técnica de tocar gaita e adquirindo conhecimento tocando vários estilos , Blues , rock , MPB etc. Com essa bagagem, hoje seu trabalho principal é a JAM MAKERS com o repertório voltado para o blues, recebeu recentemente a indicação na categoria gaita de boca pelo site HOJE É DIA DE BLUES onde também foram indicados alguns dos melhores gaitistas dessa categoria do Brasil.

Luiz Aliende (Pit) – Musico guitarrista desde 1988 onde começou a tocar com sua primeira banda de rock EXÍLIO com musicas autorais e covers do rock nacional e internacional. Em 1992 integrou como baixista da banda TIROTEIO COUNTRY onde gravou em parceria com os outros integrantes da banda dois CDS o Primeiro CABEÇA CAIPIRA (lançado pela gravadora ELDORADO) e o segundo FESTA DE RODEIO (independente) todos com musicas autorais que levaram a banda a tocar em diversas regiões do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás , Paraná , Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também Participou de Bandas de carnavais como LANÇA PERFUME fazendo shows pelo interior de São Paulo. Hoje atua nas bandas SINAPSE DO TOM (rock) e JAM MAKERS (Blues) como guitarrista fazendo covers e musicas autorais.



