Alunos do “Minha Escola na Tv” registram participação da escola Edmundo Vieira nos Jogos Escolares

Alunos do “Minha Escola na Tv” registram participação da escola Edmundo Vieira nos Jogos Escolares

Professores e alunos falam da participação da Escola Professor Edmundo Vieira em mais uma edição dos Jogos Escolares. Foram escolhidas duas modalidades esportivas , futsal e vôlei. Quem conta os detalhes são os integrantes do Projeto Minha Escola na TV, iniciativa da ANTV com apoio do Instituto Alcoa.