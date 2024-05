Voluntários arrecadam mantimentos para vítimas das enchentes do RS

Um grupo de voluntários de Andradas está organizando uma campanha para ajudar as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. Estão sendo arrecadados água, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, mantas e ração para animais.

𝙋𝙤𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝘾𝙤𝙡𝙚𝙩𝙖 𝙎𝙊𝙎 𝙍𝙄𝙊 𝙂𝙍𝘼𝙉𝘿𝙀 𝘿𝙊 𝙎𝙐𝙇 – 𝘼𝙉𝘿𝙍𝘼𝘿𝘼𝙎

1- Wizard – Camilla Tressoldi 2- Center Fit – Rafael Monteiro 3- Villa Campino – Guilhermo 4- Santa Terezinha – Ângela Torres 5- CAT 6- Bella fórmula 7- Secretaria de Desenvolvimento Econômico 8- Fraga Sports 9-Supermercado Casa Verde 10- Igreja A Rede 11- Márcia Pontes Beauty 12- Barbearia Gean Barber Style 13- Igreja Presbiteriana de Andradas – Matheus Piva 14- Construai Borges 15- Soberano – Matheus Ramalho 16- Água Mineral Santos 17- Barbearia Modena – Guilherme Modena 18- Bazar da Dani Pasquini na Eduardo Amaral. 19- Teixeira Agro 20- Du Antunes -Casa de oração filhos de fé 35 99987 9067 21- Grazi Milan Tattoo Studio -atraz do delminho saída de poços 22 – Farmácia do Ezau 23 – Colégio Junqueira 24- Isadora Carvalho Banho e Tosa 25- Estúdio Micheli Chavare 26- Zona Rural (próximo a roseira Dallas) @+55 35 9885-4303 26- WE tintas 27- Teixeira Imóveis 28- Clínica veterinária Au Au etc tal ( rua do cartório civil ) 29 – Céu make up – Marina 30- Dumbell Fit 31- Leocely 32- Barber Club 7 33 – Escola de Idiomas Teacher Leandra 34 – ANTV – TV Andradas 35 – Bella Pilates 36 – Loja do Tchê Variedades 37 – Lis Bella 38 – Igreja CEPAN 39 – Minas Coffe 40 – Fábrica de Torresmo – Jardim Alto da Serra 41 – Loja do Tchê 42 – Açaí do Cauen 43 – Cross Bones 44 – Ratinhos Conveniência 45 – Universo da Maquiagem 46 – Tem Casa de Material de Construção 47 – Instituto de Educação Alfa (três unidades) 48 – Tremedeira Distribuidora de Bebidas 49 – Sonia – Rua Rio Grande do Sul, 81 50 – Loteria Rio Branco