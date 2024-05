Testemunhas de Jeová — Um século de publicações em português

Raquel Dapieve, de 38 anos, é uma amante da leitura, e tudo começou quando ela ainda era criança. “Lembro-me de, desde muito jovem, encontrar as revistas A Sentinela e Despertai! na casa dos meus pais. Lê-las me deu a oportunidade de conhecer assuntos e até lugares diferentes. Elas me ajudaram a desenvolver o gosto pela leitura! Não me esqueço de muitas coisas que li, e essas revistas ainda fazem parte da minha rotina de leitura.”

Durante os dias 1 a 5 de maio, os visitantes da FLIPOÇOS, que aconteceu no Coreto Cultural, localizado atrás do Palace Hotel, em Poços de Caldas, encontraram nos arredores do evento mostruários de publicações das Testemunhas de Jeová, com livros e revistas gratuitos. As publicações abordaram temas sobre como cuidar da saúde mental, interromper o ciclo do ódio e as perspectivas ambientais da Terra, entre outros.

As revistas mencionadas por Raquel são publicadas pelas Testemunhas de Jeová, uma organização mundial que produz conteúdo baseado na Bíblia, sem fins lucrativos. Sua principal revista, A Sentinela, teve sua primeira impressão em português no Brasil em outubro de 1923.

Mais de 265 milhões de pessoas falam português em todo o mundo. E, em 2019, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) instituiu o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

“Estamos felizes por podermos disponibilizar a mensagem da Bíblia a um grupo tão grande de leitores. Nossos esforços de tradução para o português fazem parte de nossa contínua iniciativa em promover união, paz e esperança entre todas as pessoas por meio do estudo da Bíblia”, disse Fábio Lopes, porta-voz das Testemunhas de Jeová.

A revista A Sentinela e outras publicações também estão disponíveis para download gratuito no site oficial das Testemunhas de Jeová, jw.org. “A quantidade de informações práticas e atuais no site jw.org é algo que gosto muito, e além disso, é tudo gratuito!”, disse Késsia de Sá, professora de língua portuguesa, que visita regularmente o site para ler seu conteúdo.

O site jw.org ainda oferece centenas de artigos, vídeos e gravações de áudio com conteúdo educativo e de livre acesso. Na página inicial, basta clicar no botão de idioma e escolher um dos mais de 1.000 listados, incluindo as variações: Português do Brasil, Português de Angola, Português de Moçambique e Português de Portugal. O conteúdo também está disponível em muitas línguas de sinais, incluindo a Língua Brasileira de Sinais e a Língua Gestual Portuguesa.

Informações:

Porta-voz das Testemunhas de Jeová

Fábio Lopes

Contato: lopes.fabiojose@hotmail.com