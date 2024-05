Podcast com jornalista da ANTV é destaque no Portal da AMIRT

A Associação Mineira de Rádio e TV apresenta em seu portal o podcast “Contos das Gerais” que traz dados, curiosidades e a história dos municípios do estado. Nesta semana o destaque foi para Andradas. Para a produção do programa, a AMIRT teve a contribuição do diretor e jornalista da ANTV – Fundação Educativa Andradense Luiz Barbon. Vale a pena ouvir e se encantar ainda mais por nossa terra.

