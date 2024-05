Febre Amarela: Secretaria Municipal de Saúde alerta sobre presença de macacos mortos

A febre amarela é transmitida pelo Aedes aegypti, mesmo mosquito que causa dengue. Por isso, a a Secretaria Municipal de Saúde orienta à população sobre a importância da vacina contra essa doença. Procure a unidade de saúde com a carteirinha de vacinação e um documento de identificação.

Outro alerta nesse momento é se caso for encontrado algum macaco morto, o ideal é entrar em contato com o setor de Vigilância Ambiental o mais rápido possível, uma vez que o animal sinaliza que nesta região pode haver a presença do vírus da febre amarela.

No feriado, primeiro de maio, um telespectador da ANTV enviou a foto de um macaco que estava na estrada do bairro dos Pinheirinhos. Nossa equipe de jornalismo entrou em contato com a Vigilância Ambiental, que fez o recolhimento do animal e enviou para análise. Os resultados sobre a causa da morte ainda não saíram.

Vale reforçar que o macaco por si só em seu ambiente natural não transmite a Febre Amarela. Pelo contrário, ele também é vítima da doença.

Outras informações sobre a Febre amarela podem ser obtidas pelo telefone (35) 9.9873.3028.

Informações: Prefeitura de Andradas / ANTV