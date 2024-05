Integrantes do Projeto Minha Escola na TV mostram o trabalho de prevenção da dengue

O Projeto Minha Escola na Tv, iniciativa da TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa está rendendo bons frutos . O trabalho que é realizado na Escola Daniel Ribeiro Moggi rompeu os muros e foi para outras instituições de ensino. Os alunos que concluíram o curso com os profissionais da ANTV além de fazerem reportagens no ambiente escolar foram colaborar na divulgação de um projeto muito interessante, desenvolvido pela Escola Municipal Floriza Maniassi Trevisan, que diz respeito a prevenção da dengue.