Centro Espírita Paz e Amor vai enviar cartas e materiais educativos para o RS

Centro Espírita Paz e Amor de Andradas desenvolve projeto para levar carinho e amor para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Outras crianças estão convidadas a escreveram cartinhas, mensagens e desenhos. As entregas podem ser feitas até o dia 24 de maio na loja Agropan na rua Senador Bueno Brandão, 139; na Perfumaria A Vaidosa na Rua Cap. Evaristo Lopes, ou na sede da ANTV na Rua Delfim Moreira, 531 A.