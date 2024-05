Voluntários de Andradas vão ajudar nos trabalhos de recuperação do Rio Grande do Sul.

Voluntários de Andradas vão ajudar nos trabalhos de recuperação do Rio Grande do Sul.

Os membros da campanha SOS Rio Grande do Sul – Andradas iniciaram preparativos para o envio de voluntários até as regiões mais atingidas pelas enchentes. A ideia é contribuir com trabalho para ajudar na recuperação do estado.