SOS Rio Grande do Sul – Andradas está com uma nova ação para ajudar as vítimas das enchentes

SOS Rio Grande do Sul – Andradas está com uma nova ação para ajudar as vítimas das enchentes

Campanha SOS Rio Grande do Sul – Andradas está com uma nova ação para ajudar as vítimas das enchentes, trata-se de um bazar de roupas, calçados e utensílios com preços muito especiais. A intenção é arrecadar fundos para a compra de cestas básicas que serão enviadas para o Projeto Colheita , localizado na cidade de Sapiranga.