Andradas registrou mais uma morte com causa provável de Dengue

Foi registrado pela Secretaria de Saúde em Andradas nessa segunda -feira, 20 de maio, mais uma morte com causa provável de dengue, trata-se de um homem de 46 anos, portador de comorbidades , residente em um dos bairros com forte infestação do mosquito transmissor da doença . O total de óbitos já são 8, 3 confirmados e 5 em investigação.