Doação de Sangue pela Fundação Hemominas acontece em Andradas.

Com baixo estoque, a Fundação Hemominas convoca a população para a doação de sangue. Conforme o último balanço, publicado no dia 16 de maio seis dos oito tipos sanguíneos estão em nível de alerta — com 50% menos bolsas em comparação a quantidade considerada adequada. A doação é necessária para manter o estoque suficiente para atender emergências, cirurgias eletivas e pacientes com doenças hematológicas