No dia 29 de abril começaram as obras de construção do muro de arrimo da rua dos Aimorés. De acordo com informações da prefeitura muro já cedeu outras vezes e foi necessária a contratação de uma empresa especializada em sondagem e cálculo estrutural