Procissão luminosa em homenagem a Nossa Senhora de Fátima aconteceu no bairro Córrego Fundo

No dia 18 de maio a comunidade do bairro Córrego Fundo, na zona rural de Andradas, se reuniu para a tradicional procissão luminosa em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Tudo começou com a fé de uma família que relata ter alcançado inúmeras graças.