Projeto Minha Escola na TV : Segunda turma da Escola Daniel Ribeiro Moggi recebem o certificado

Uma nova conquista . Os alunos da Segunda turma da Escola Daniel Ribeiro Moggi concluiu a participação no Projeto Minha escola na TV que é iniciativa da TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa. Agora os alunos estão aptos para produzir as suas próprias matérias no ambiente escolar sem a ajuda dos profissionais da ANTV. A cerimônia contou com a participação dos pais dos estudantes e representante da escola.