Farmácia do Ezaú agora conta também com a manipulação dos medicamentos para os pets

Você sabia que a Farmácia do Ezaú de Andradas está ainda mais completa? Agora além de oferecer a manipulação humana também conta com a manipulação dos medicamentos para os pets, um gesto de amor e carinho com os melhores amigos do homem.