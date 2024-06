Bazar SOS Rio Grande do Sul – Andradas está de portas abertas de quinta à sábado

Você sabia que agora você pode ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul comprando roupas, calçados e acessórios através de um bazar? Um grupo de voluntários se uniu para fazer a venda das doações vindas da comunidade, o dinheiro arrecadado está sendo revertido na compra de alimentos, que são as maiores necessidades do povo gaúcho nesse momento.