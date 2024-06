Colégio Junqueira realiza mais uma edição do Dia da Família

O sábado, 25 de maio, foi diferente para os alunos e pais do Colégio Junqueira, eles participaram de mais uma edição do Dia da Família , todos brincaram e se divertiram no Fraga Centro Esportivo