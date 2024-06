Suspeito de matar o irmão em Ibitiura de Minas é preso

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na tarde desta segunda-feira, por meio da 5 Delegacia de Polícia Civil, em Andradas, cumpriu o mandado de prisão de um homem, de 59 anos, suspeito da morte do próprio irmão, de 61 anos, ocorrida em 27 de maio, em Ibitiura de Minas.

Após as atividades de polícia judiciária, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da justiça. A investigações permanecem em andamento. Tão logo seja possível, novas informações poderão ser divulgadas.

O Crime :

A Polícia Militar informou que em 27 de maio, por volta das 19 horas, foi solicitada a comparecer na estrada para Pinhalzinho, em Ibitiúra de Minas, onde uma pessoa teria sido vítima de esfaqueamento.

No local a vítima, 61 anos, estava recebendo os primeiros socorros e em seguida foi encaminhado para o hospital.

Segundo a testemunha, deparou com o veículo em marcha ré, vindo a colidir com o seu veículo, e ao se aproximar, a vítima informou que havia sido esfaqueado por seu irmão, 59 anos, o qual teria evadido. Em decorrência dos ferimentos, veio a óbito no hospital.