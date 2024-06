EPR Sul de Minas conclui operação especial de Corpus Christi sem fatalidades

A EPR Sul de Minas, Concessionária que administra mais de 454 quilômetros de estradas no sul do estado, encerrou a operação especial de Corpus Christi sem acidentes com fatalidades. Entre os dias 30 de maio e 02 de junho as equipes operacionais foram reforçadas e mais de 250 colaboradores estiveram disponíveis para atendimento aos usuários 24 horas por dia. Neste período foram registrados 19 socorros mecânicos, 108 atendimentos de remoção de guincho, além de 18 atendimentos pré-hospitalares.

Os usuários das rodovias concedidas pela EPR Sul de Minas têm à sua disposição cinco bases de serviços que funcionam 24 horas por dia e contam com ambulâncias, guinchos, caminhões-pipas, viaturas de inspeção e veículo para resgate de animais, além de um canal exclusivo para atendimento ao usuário pelo 0800 290 0459.