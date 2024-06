Requerimentos e Indicações dos Vereadores

Na última quinzena de maio, os vereadores da Câmara Municipal de Andradas apresentaram uma série de requerimentos e indicações, destacando importantes demandas e preocupações da comunidade. Confira os detalhes:

Requerimentos:

Vereador Luiz Benedito Raimundo:

Requerimento nº 116 de 2024: Pedido de explicações sobre a demora na instalação das placas nominativas para homenagear diversas personalidades em praças e pontes do município.

Vereador Ricardo Felisberto dos Reis:

Requerimento nº 103 de 2024: Solicitação para que a Comissão de Obras se reúna com o Secretário de Governo e um representante da EPR – Sul de Minas para discutir soluções emergenciais para a criação de um local adequado de escape para caminhões que descem a serra, prevenindo acidentes.

Requerimento nº 108 de 2024: Pedido de informações sobre o investimento na reforma da praça da Vila Samambaia, especificando se os recursos são públicos ou provenientes de emendas parlamentares.



Vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier:

Requerimento nº 104 de 2024: Solicitação de informações sobre a aquisição de uma área destinada à construção de um abrigo para animais.

Requerimento nº 105 de 2024: Pedido de prestação de contas detalhada sobre o asfaltamento de um trecho da Várzea do Rigone.

Requerimento nº 106 de 2024: Solicitação de prestação de contas dos gastos do Executivo com consultorias.



Vereador Adilson Carlos dos Santos:

Requerimento nº 107 de 2024: Pedido de informações aos Correios sobre a ausência de correspondências no bairro Veredas da Serra e previsão para o fornecimento desse serviço.

Vereadora Rozilda de Campos Conti:

Requerimento nº 109 de 2024: Solicitação para a colocação de um ponto de iluminação no final da Avenida Benedito Beraldo, melhorando a segurança local.

Requerimento nº 110 de 2024: Pedido de informações sobre a disponibilização de estruturas e tendas para eventos.

Requerimento nº 111 de 2024: Solicitação de providências para a limpeza das bordas do rio próximo à escola João Mosconi e solução para o acúmulo de esgoto no local.

Requerimento nº 112 de 2024: Pedido de informações sobre o asfaltamento da estrada que liga Andradas ao Distrito do Campestrinho.

Requerimento nº 113 de 2024: Solicitação de manutenção na ponte próxima à escola Daura Dagmar Lobo devido à sua condição precária e risco de acidentes.

Requerimento nº 114 de 2024: Pedido de informações sobre a quantidade e o estado dos maquinários agrícolas da prefeitura, além de detalhes sobre o agendamento para uso na agricultura.



Vereador Vinícius Teixeira:

Requerimento nº 115 de 2024: Solicitação de informações sobre as Leis Complementares 213/2022 e 246/2023, e os critérios para concessão de anistias para obras no município.

Indicações:



Vereador Adilson Carlos dos Santos:

Indicação nº 95 de 2024: Solicitação para cascalhar, patrolar e limpar as laterais da estrada do bairro Boa Esperança, especialmente perto dos Marcussi.

Vereador Vinícius Teixeira:

Indicação nº 96 de 2024: Sugestão para a elaboração de um plano de carreira para os servidores da divisão de endemias, reconhecendo e valorizando o trabalho desses profissionais.

Vereador Paulo Cesar Moreira:

Indicação nº 97 de 2024: Pedido de melhorias no trânsito no cruzamento da Avenida Mário Lanzani com a Rua Hamileto Fávila e Rua Três Continentes, incluindo a possível instalação de um semáforo ou passarela elevada.

Vereador Luiz Benedito Raimundo:

Indicação nº 98 de 2024: Solicitação para manter o nome original do “Teatro Municipal José Stivanin” como nomenclatura oficial, ou ao menos uma placa mencionando o antigo nome do Teatro.



Vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier:

Indicação nº 99 de 2024: Pedido de melhorias na Sóvis e Colina da Sóvis.

Indicação nº 100 de 2024: Solicitação para a retirada dos tachões da Avenida Ricarti Teixeira, mantendo apenas uma fileira central.

Indicação nº 101 de 2024: Pedido de intensificação das rondas no bairro Jardim Vitória devido ao aumento dos furtos e à insegurança dos moradores.

A próxima sessão da Câmara Municipal de Andradas está agendada para o dia 11 de junho. A comunidade é convidada a acompanhar presencialmente no Plenário ou online pelas transmissões ao vivo no YouTube e Facebook da Câmara.