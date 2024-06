Sábado acontece o Dia “D” contra a Poliomielite

Neste sábado, 08 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde promove o Dia “D” contra a Poliomielite, destinada para todas as crianças menores de 05 anos de idade. Basta se dirigir ao Materno Infantil ou no Posto de Saúde do Horto, das 08 às 16 horas.

Durante a semana, os pais ou responsáveis podem levar a criança nos Postos de Saúde do Horto, Rio Negro ou Mantiqueira, das 08 às 11 horas, e das 12 às 16 horas, e também no Materno Infantil, das 07 às 18 horas.

Não perca tempo! A imunização ocorre até o dia 14 de junho.

Dúvidas ou mais informações por meio do telefone (35) 3731.3313, das 07 às 18 horas.