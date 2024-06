Câmara municipal de Andradas inicia mais uma edição do programa Parlamento Jovem

Desde que foi lançado o Parlamento Jovem, no dia 11 de abril, diversas ações vendo sendo realizadas com os estudantes do ensino médio em Andradas. Esta é uma iniciativa de formação política e educação para a cidadania.