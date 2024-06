Casamento em crise — tem solução?

Na semana de 3 a 9 de junho, pessoas em todo o mundo se reunirão para considerar dicas práticas sobre como recuperar a alegria no lar.

“Todo carro precisa de manutenção. Quando vamos viajar, ficamos ainda mais atentos ao seu bom funcionamento. Por isso procuramos um especialista, um mecânico. O casamento é a ‘viagem’ mais longa da nossa vida! É essencial que cada um olhe para si mesmo e faça a manutenção necessária, a partir dos conselhos valiosos daquele que melhor entende o casamento”. — Benedito Oliveira, casado com Francisca Oliveira há 44 anos.

Na semana de 3 a 9 de junho de 2024, o casal estará entre os mais de 8 milhões de estudantes da Bíblia em todo o mundo que se reunirão para considerar o tema ‘Continue a mostrar amor no seu casamento’. As Testemunhas de Jeová realizam reuniões semanais interativas e inclusivas, gratuitas e abertas ao público, onde todos na comunidade são convidados.

Francisca Oliveira aprecia muito os assuntos abordados nessas reuniões cristãs: “Aprender dicas e aplicar os princípios bíblicos em nosso casamento têm sido a chave para permanecermos unidos e felizes, mesmo após mais de quatro décadas juntos”.

Pesquisas destacam que as principais causas de divórcio incluem falta de comprometimento e comunicação, infidelidade e incompatibilidade. Também, fatores comuns da vida moderna, como o cotidiano acelerado, o trabalho, as pressões e distrações podem distanciar o casal.

Segundo Jamil Machrki, demonstrar amor, carinho e atenção é muito natural no início do casamento, “mas, com o passar do tempo, as dificuldades e a rotina podem se sobrepor a isso. É preciso lembrar que o seu marido ou esposa é a pessoa mais importante do mundo para você e que merece o seu melhor”, revela ele, que é casado há 9 anos com Jamili.

“Quando o motor do carro falha, não desistimos da viagem. Procuramos a causa e solucionamos o problema. É assim também no casamento”, diz Fábio Lopes, porta-voz das Testemunhas de Jeová. “Nessa reunião os presentes vão analisar, entre outras, a seguinte pergunta: Como eu posso demonstrar melhor meu amor por minha esposa ou meu marido? Convidamos todos a descobrir dicas valiosas que podem revitalizar casamentos enfraquecidos e evitar divórcios”, conclui ele.

Com breves discursos, demonstrações e sessões interativas de perguntas e respostas, as reuniões das Testemunhas de Jeová são realizadas em locais chamados Salões do Reino. Para encontrar um perto de você, acesse o site oficial jw.org, clique em ‘Quem Somos’ e em ‘Reuniões’. Se quiser assistir à reunião em língua de sinais, siga os passos acima e, em seguida, digite ‘Libras’ na caixa ‘Idioma da Reunião’.

No site jw.org — o mais traduzido do mundo e com conteúdo totalmente gratuito — também é possível acessar artigos e vídeos muito úteis, como:

