Será nos dias 27, 28 e 29 de junho, no Pavilhão do Vinho.

Na quinta-feira, dia 27, às 18 horas, haverá missa e às 19 hora será a abertura oficial do evento. Em seguida show de Jô Martucci.

Na sexta-feira, dia 28, a festa contará com os shows de Marcelo Costa, Caique e Cauê, Davi e Gilmar e Nilza Salvi.

E no sábado, dia 29, o encerramento da festa será com apresentação do cantor Tony Angeli. A entrada é gratuita todos os dia