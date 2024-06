Prefeitura de Santa Rita de Caldas confirma um caso de febre amarela em um macaco encontrado morto

A Prefeitura de Santa Rita de Caldas confirmou através de suas redes sociais, um caso de febre amarela em um macaco encontrado morto na zona rural da cidade. De acordo com a publicação, os moradores estão sendo orientados para verificar o cartão de vacinas.

De acordo com a nota o macaco foi encontrado morto na zona rural, no Bairro da Mata, no dia 13 de maio.

O material coletado do animal foi encaminhado para análise no laboratório da Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte (MG), que confirmou nesta terça-feira (4) a doença.

Em Andradas, neste ano já foram encontrados dois macacos mortos e o material coletado dos animais foram encaminhados para análise no laboratório da Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte.

A febre amarela pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite dengue, Zika e Chikungunya.