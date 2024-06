Indústria Kohler teve a iniciativa de promover um evento educativo no Dia Mundial do Meio Ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a equipe da indústria Kohler teve a iniciativa de promover um evento educativo reunindo as escolas municipais de Andradas em passeata e plantio de arvores . Transmitir a mensagem de preservação para as crianças é garantir um futuro mais sustentável para o planeta.