Colégio Junqueira é o representante de Andradas na fase regional dos Jogos escolares

Depois que sagraram-se campeões da fase microrregional dos Jogos Escolares que aconteceu na cidade de Campestre, as equipes masculina e feminina módulo 2 do Colégio Junqueira agora se preparam para mais um desafio , a fase regional que vai ser realizada à partir da próxima segunda-feira, 10 de junho em Extrema . Tanto o professor como os atletas estão ansiosos para a competição que reúne os melhores times do estado de Minas Gerais.