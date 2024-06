Moradores Jardim Santa Bárbara e o Portal da Mantiqueira sofrem com as queimadas

Moradores Jardim Santa Bárbara e o Portal da Mantiqueira sofrem com as queimadas

No período de estiagem, as queimadas são um problema recorrente . Infelizmente, mesmo sendo considerado um crime, muitas pessoas acabam colocando fogo em terrenos, o que causa inúmeras consequências, além de piorar a qualidade do ar com a fumaça, causa uma grande sujeira nas residências .

De acordo com relatos dos moradores, um incêndio teve início por volta das 20h30min. desta segunda-feira, 10 de junho, entre o Jardim Santa Bárbara e o Portal da Mantiqueira. A altura das chamas assustou os moradores. Durante a manhã dessa terça-feira , a fumaça ainda permanecia.