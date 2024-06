TV Atende – Secretaria Municipal de Saúde encerrou as atividades de funcionamento Dengário

TV Atende – Secretaria Municipal de Saúde encerrou as atividades de funcionamento Dengário

A Secretaria Municipal de Saúde encerrou as atividades de funcionamento do Centro de Atendimento Provisório da Dengue (Dengário) neste domingo, 09 de junho, por conta da redução do número de casos da doença em Andradas.