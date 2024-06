Santa Casa convoca associados contribuintes para uma Assembleia Extraordinária dia 25 de junho

A direção da Santa Casa de Misericórdia de Andradas está convocando seus associados contribuintes para uma Assembleia Extraordinária, que acontece no dia 25 de junho.

De acordo com o edital publicado pela Santa Casa, a entidade busca aprovação da reforma do estatuto atual para obter a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS).

A primeira chamada para a Assembleia está marcada para as 17h, com presença mínima de 2/3 dos associados para deliberação, caso não atenda os 2/3 dos associados, uma segunda chamada está marcada para ás 18h com os associados que estiverem presentes.

A Assembleia Extraordinária será realizada no Auditório da Santa Casa.

De acordo com o edital, os associados contribuintes cuja presença é obrigatória, que por qualquer motivo pessoal não possam comparecer deverão justificar, por escrito, a ausência, sob pena de exclusão do quadro associativo em conformidade com o disposto no estatuto social da entidade.

Confira o edital da Santa Casa : EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAÓRDINÁRIA JUNHO 2024