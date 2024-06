10ª Sessão Ordinária de 2024 tem projetos aprovados por unanimidade

Na última terça-feira, dia 11 de junho, aconteceu a 10ª Sessão Ordinária no Plenário da Câmara Municipal de Andradas. A mesa solene foi composta pelo presidente da Câmara Municipal, Luiz Benedito Raimundo, o vice-presidente, Dr. Gustavo Xavier, o Secretário Paulo Cesar Moreira, e os vereadores: Ricardo Felisberto dos Reis, Rozilda Conti, Regis Basso, Adilson Carlos dos Santos e Antonio Carlos de Lima. O vereador Vinícius Teixeira não compareceu devido a problemas de saúde.

No Expediente, foram apreciados projetos que atribuem nomes a locais e homenageiam figuras importantes da cidade. Destacam-se os projetos que nomeiam o Trevo do Café, uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Recanto da Serra em homenagem ao Dr. Sebastião Eduardo Borges, outra UBS no Bairro Jardim Rio Verde em homenagem ao Dr. João Marques Barreiro, e uma rua em homenagem ao Sr. José Honório de Souza, conhecido como José Brotinho.

Na Ordem do Dia, foram discutidos projetos de grande relevância para o município. Entre eles, o Projeto de Lei que autoriza a realização da 30ª EXPOFICA – Exposição e Feira Comercial e Industrial de Andradas, além da instituição da rota turística “Caminho do Imigrante Italiano” e a contratação de estudantes pelo regime de estágios na Câmara Municipal. Os vereadores votaram e aprovaram todos os projetos da pauta por unanimidade.

O vereador Ricardo Felisberto dos Reis prestou homenagem à Veranise Milan e sua filha, Giovana Milan, concedendo-lhes uma moção de aplausos. Veranise, natural de Andradas e filha de agricultores, graduou-se na Faculdade de Medicina de Itajubá e completou sua residência no Hospital Tatuapé, em São Paulo. Seu retorno a Andradas foi motivado pelo desejo de retribuir os sacrifícios de seus pais, dedicando-se ao atendimento médico na comunidade, com especial enfoque na maternidade. Giovana, seguindo os passos de sua mãe, graduou-se em Medicina em São José do Rio Preto e realizou sua residência em Ribeirão Preto. Atualmente, mãe e filha compartilham uma carreira médica em prol de Andradas.

Outros homenageados foram o Promotor de Justiça da Comarca de Andradas, Exmo. Sr. Dr. Victor Hugo Rena Pereira, e Leandro Martinez de Castro, que não pôde estar presente na cerimônia. O reconhecimento foi concedido pelo presidente da Câmara, Luiz Benedito Raimundo, e pelo vereador Adilson Carlos dos Santos, em virtude do trabalho notável realizado junto à Promotoria, contribuindo significativamente para a conquista de recursos destinados à construção de uma nova escola municipal. Essa conquista, que poderá abrigar mais de 600 alunos, é um marco para a comunidade andradense.

A próxima Sessão será itinerante e está agendada para o dia 25 de junho, terça-feira, na Escola Municipal Francisca Vilela Peçanha, no Distrito de Gramínea. A comunidade é convidada a participar presencialmente ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo Youtube ou Facebook da Câmara Municipal de Andradas.

Informações : Assessoria de Comunicação