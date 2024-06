Comércio comemora as vendas dos dias dos namorados

12 de junho é o dia dos namorados. Você já comprou o presente para homenagear a pessoa amada? Essa data é esperada não só pelos casais apaixonados, mas também pelo comércio que aguarda um impulsionamento nas vendas. De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, em 2024. Esse período deve movimentar R$2,59 bilhões no varejo brasileiro