Estudantes da E. E. Cel. João Mosconi participam de votação para o Câmara Jovem

Na última quinta-feira, 6 de junho, ocorreu a eleição do projeto Câmara Jovem na E. E. Coronel João Mosconi. A votação envolveu todos os alunos do 8º e 9º ano, além dos alunos do 6º ano do ensino integral da escola.

Os nove alunos eleitos foram: Ana Beatriz Melo Oliveira, Ana Clara Christofoletti, Anne Helloisy de A. Rodrigues, Daniel Victor Amancio da Silva, Hemylee Beatriz S. da Silva, João Fernando Valim Milan, Kimberly Teodoro Ramos, Lucas Mendes Sebastião e Matheus Diogo dos Santos.

“Encerramos as etapas na escola, agora os próximos passos serão realizados na Câmara Municipal, englobando o estudo e a elaboração de proposições, a eleição da mesa diretora e a realização da Sessão Jovem,” explicou o diretor da Escola do Legislativo, João Carlos de Souza.

A Sessão Jovem ainda não tem data definida, mas está prevista para o final de junho e toda a comunidade poderá participar. Para acompanhar as informações, acesse os canais oficiais da Câmara Municipal de Andradas.

Informações : Assessoria de Comunicação