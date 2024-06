Andradas está aprovada no MAPA do Turismo Brasileiro

Uma grande conquista para os municípios que integram o Circuito Caminhos Gerais, entre eles Andradas. O grupo obteve reconhecimento e aprovação como Instância de Governança Regional, registrado no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro.

Esse mapeamento define a área a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas e permite uma visão ampla do potencial turístico brasileiro, facilitando a gestão e a distribuição de recursos de forma mais eficaz.

Após a atualização do documento as cidades, os conselhos municipais de turismo e as instâncias de governanças regionais formalizadas poderão emitir certificado digital. Essa certificação é uma maneira de comprovar que a cidade está inserida no Mapa e faz parte do rol de destinos brasileiros que trabalham o turismo como política de desenvolvimento econômico e geração de empregos e renda.

O Circuito Turístico Caminhos Gerais inclui os municípios: Andradas, Botelhos, Caldas, Cabo Verde, Campestre, Carvalhópolis, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna, Machado, Poço Fundo, Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas.