Furto é registrado no Jardim Panorama, ladrões levaram joias, bebidas e micro computador

Um furto foi registrado no Jardim Panorama na noite de Sábado, por volta das 23 horas. De acordo com a polícia o morador encontrou o portão da garagem entreaberto, a portal principal com a fechadura arrombada e a casa toda vasculhada e desorganizada.

Através do sistema de videomonitoramento foi possível verificar que dois homens entraram na casa por volta das 18h53, ficando até as 19 h14. Do local foram levados um micro computador, joias e bebidas.

O morador fez o registro do boletim de ocorrências. Os envolvidos estão foragidos.