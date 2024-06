Aconteceu em Andradas o lançamento do Festival Gastronômico Cozinhas de Minas

Foi realizada na noite dessa terça-feira, 18 de junho, o lançamento do Festival Gastronômico Cozinhas de Minas. O evento é organizado pelo Circuito Turístico Caminhos Gerais e Prefeitura de Andradas, com o apoio da empresa GASMIG.

Autoridades e convidados tiveram a oportunidade de conhecer os detalhes sobre o evento que acontecerá nos dias 02,03 e 04 de agosto no Pavilhão do Vinho. A ideia visa reunir chefes de cozinha que farão comidas ao vivo e a distribuição das degustações gratuitamente. Destaque também para a realização de exposições de artesanato, iguarias mineiras e também música ao vivo, a entrada é gratuita. O projeto foi aprovado pela Lei Estadual de Incentivo a Cultura.

Outro lançamento da noite foi o encarte do virado de frango que contém as receitas de diversos andradenses. Vale realçar que o modo de preparo desse prato é considerado patrimônio do município de Andradas.

A matéria completa será apresentada no TJI dessa quinta-feira, 20 de junho. Não perca.