Câmara Municipal de Andradas realiza 4ª Sessão Extraordinária nesta quinta-feira

Pauta da Sessão:

Projeto de Lei Ordinária pelo Executivo nº 10 de 2024: “Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional, referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde e Emenda Parlamentar n.º 40290012, que destinou recurso à Santa Casa de Misericórdia de Andradas”. Link para o projeto

Projeto de Lei Complementar pelo Executivo nº 3 de 2024: “Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar n.º 90, de 17 de outubro e 2006, que: Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Andradas; Lei Complementar n.º 95, de 12 de dezembro de 2006, que: Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Andradas, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências e Lei Complementar n.º 91, de 23 de outubro de 2006, que: Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do Município de Andradas.” Link para o projeto

4ª Sessão Extraordinária de 2024, que será realizada no Plenário da Câmara, dia 20 de junho de 2024 (quinta-feira), às 19h. A sessão pode ser acompanhada ao vivo pelo YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Andradas.