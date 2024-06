Campanha de vacinação contra a poliomielite é prorrogada até o dia 30 de junho.

A campanha de vacinação contra a poliomielite está sendo prorrogada em Minas Gerais por mais duas semanas, até o dia 30 de junho, com o objetivo de atingir a meta de imunizar 95% do público alvo, que são 826.581 crianças menores de 5 anos no estado. A imunização é a única forma de prevenir a doença que pode causar a paralisia infantil.