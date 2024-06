Fim de semana será marcado pela escolha da rainha e princesas da Festa do Vinho

Fim de semana será marcado pela escolha da rainha e princesas da Festa do Vinho

O próximo sábado, 22 de junho vai ser muito especial para sete meninas de Andradas, elas estão concorrendo as vagas de rainha e princesas da Quinquagésima Sétima edição da Festa do Vinho . Elas conversaram com a equipe de reportagem da ANTV para falar sobre seus anseios e expectativas.