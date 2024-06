Estudantes do ensino médio participam da plenária municipal do Parlamento Jovem 2024

Estudantes do ensino médio participam da plenária municipal do Parlamento Jovem 2024

Nesta quarta-feira, 26 de junho, foi realizada a Plenária Municipal do Parlamento Jovem 2024 com o tema “Melhorias no Ensino Escolar”. O momento é destinado à discussão e votação das propostas que serão levadas pelos jovens de Andradas à Plenária Regional que, neste ano, acontece em Silvanópolis