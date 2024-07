Peça “O Mundo é um Palco: Shakespeare à Brasileira” será apresentada domingo, 07 de julho

“O Mundo é um Palco: Shakespeare à Brasileira” é um projeto inovador promovido pelo ator Fernando Oliveira em parceria com o Cena IV – Shakespeare e Cia, uma respeitada companhia teatral com 49 anos de experiência, dedicada a adaptar e apresentar espetáculos inspirados na obra de William Shakespeare com uma abordagem autenticamente brasileira e contemporânea.

A iniciativa visa proporcionar uma experiência única aos expectadores, introduzindo-os ao universo fascinante de Shakespeare por meio de uma seleção cuidadosa de cenas de diferentes peças do autor. Ao fazê-lo, o projeto busca quebrar barreiras e democratizar o acesso à cultura e às artes, especialmente de forma acessível para um público em que essas oportunidades podem ser limitadas.

Ao incorporar músicas de diferentes gêneros brasileiros, como samba, rap, carimbó, bossa nova e música sertaneja, o espetáculo celebra a diversidade cultural do Brasil. Isso pode ajudar a promover o respeito e a compreensão das diferentes culturas presentes no país. O cerne da proposta está ancorado na crença de que a cultura e as artes desempenham um papel vital na vida do ser humano. Elas não apenas enriquecem a vida das pessoas com

entretenimento, mas também promovem o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da empatia.

Em resumo, “O Mundo é um Palco: Shakespeare à Brasileira” é uma iniciativa notável que unifica a rica tradição teatral de Shakespeare com a cultura brasileira contemporânea, oferecendo ao público uma experiência enriquecedora que promove a descontração, a criatividade e o pensamento crítico. Este projeto exemplifica o poder transformador das artes e da cultura na formação de indivíduos e comunidades.

“O Mundo é um Palco: Shakespeare à Brasileira”

Data – 07/07

Horário – 16 horas

Local – Praça Dr. Alcides Mosconi