Eventos no mês de julho vão beneficiar vitimas dos temporais no Rio Grande do Sul

Os temporais e cheias que, a partir do final de abril, provocaram 179 mortes no Rio Grande do Sul, completaram dois meses em junho. Alguns impactos da tragédia ainda são visíveis no dia a dia da população gaúcha. O desastre afetou 2,3 milhões de pessoas, deixando mais de 800 feridos e 34 desaparecidos. Cerca de 6,5 mil pessoas seguem desabrigadas.